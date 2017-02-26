川普宣布 不參加今年白宮記者協會晚宴

我要評比

美國總統川普（Donald Trump）今天宣布不會參加一年一度的白宮記者協會晚宴。這場晚宴年年受到各界注目，吸引眾多名流、政治人物和新聞從業人員與會。

路透社報導，川普在推特寫道：「我不會參加今年的白宮記者協會晚宴（White House Correspondents' Association），跟大家祝好，並祝大家有個愉快的夜晚！」

川普競選總統期間和入主白宮後，和媒體關係都十分緊繃，他曾說記者是「人民之敵」，也常批評報導內容不討他喜歡的新聞媒體與記者。

記者協會表示，儘管川普缺席，今年的白宮記者協會晚宴仍將如期在4月29日舉行。1060226

(中央社)