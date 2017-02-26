何安派出所警員郭家存、詹委琳，警民攜手合作成功阻詐70萬元！（陳世宗翻攝）

台中市政府警察局第六分局何安派出所警員郭家存、詹委琳，於日前接獲民眾報案，在青海路2段41號(臺銀西屯分行)疑似有民眾遭詐騙案件，警方到達現場查證，安撫民眾情緒，成功阻詐新臺幣70萬元。

警方調查，56歲的王女稱於早上10時許，接到1通未顯示號碼的來電，稱她的兒子因替人作保付不出錢，遭人押走並毆打，要求交付新臺幣70萬元才肯釋放其子；並要求電話保持通話不能掛斷，且不可報警，照著他的指示去做，王女聽到後非常緊張，馬上依照對方指示去銀行領錢。

警方指出，銀行行員見女子神色緊張，察覺有異，即通報警方到場協助，警方先安撫情緒，並透過各種方法聯絡她的兒子，確認渠子正在租屋處睡覺，並無遭押走的情事，女子才驚覺遭詐騙，行員與警攜手合作，成功攔阻詐騙70萬元。

警方提醒，近來詐騙案件猖獗，若遇到詐騙應冷靜查證，切勿聽從對方指示操作，並撥打110或反詐騙專線165諮詢，才能杜絕遭詐騙情事發生。

(中時)