主打烘焙.飲調課程修平科大人氣高

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修平科大的攤位前，早上剛開展就有家長來詢問。(林欣儀)

前身為樹德工專的「修平科技大學」，參加2017大學博覽會卯足全力，不但出動師生在現場與考生互動、介紹自家特色，還拿出學校設計、改裝的「太陽能手搖紅茶機」現場示範，吸引不少考生與家長詢問。

修平科大是全國唯一座於工業區之科技大學，承襲著樹德工專踏實辦學的信念，以「與業界接軌、培養業界所需人才」為辦學宗旨，為學生打造4年的課程地圖，也為中部地區的百工百業培育產學技術人才。

為促進國際化，修平推動學生「海外實習」課程，每年派駐學生到日本、新加坡、美國、越南、泰國實習，透過業界實習，不只是歷練、體驗，最重要的是希望學生能協助發現產業問題，再由教師促進產學合作的技職教育貢獻。

校方強調，應屆畢業生就業率約85%，且雇主對於學生的滿意度表高達8成，顯示修平畢業生獲得多數企業肯定。

因應少子化趨勢，修平科大今年也向普通高中畢業生招手，包括機械工程系、國際企業經營系、人力資源管理與發展系及觀光與遊憩管理系，皆提供名額給高中生申請，錄取後並會採以專班方式輔導學生融入課程。

此外，因應校內烘焙、飲調專用教室建構完成，修平科大也於106學年度開設烘焙、飲調專業學程，聘用業界講師授課、採英日韓等語言教學，開放給各個科系學生選修。

(中時)