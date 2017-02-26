關於夢想的18個故事 中原大學吸學子
中原大學在台中場大學博覽會中推出「關於夢想的18個故事」，講述中原大學學生及校友實現勇氣與夢想的故事，鼓勵年輕人要用青春去探險，為自己得未來說一個好故事。吸引青年學子的駐足參觀，頗獲好評。
中原大學創立於1955年，目前有理、工、商、法、設計、人文與教育、電機資訊及產業等8個學院，共有29個學士班，還有碩博士班等，全校學生達1萬6000多人。
「發揮個人潛力就是成功！」中原大學校長張光正在大學博覽會中表示，有責任讓每一位進中原的孩子認識自己的特質，享有豐富的校園生活，培養未來職場需要的能力，這就是中原大學獲得許多第一名的原因，期盼能透過大學博覽會讓更多考生和家長及民眾，更認識獲得學生、家長、企業肯定。
中原大學展場展出中原大學與天下雜誌共同出版的「關於夢想的18個故事」，透過看版、書籍等講述中原大學學生及校友實現勇氣與夢想的故事，有學生熱愛音樂，輔修音樂學程運用電腦創作發表樂曲，一步一步實現音樂夢；有學生到各國擔任國際志工，認真地要讓自己成為世界公民的一員。
中原大學積極推動國際化教育，拓展學生國際視野，交換生遍及亞洲、美洲、歐洲及大洋洲等世界各國，境外學生已超過1700人。
中原大學在國內外各項評比及比賽中表現亮眼，2016年學士班註冊率勇奪私立大學第一名；上海交通大學兩岸四地百強大學排名，連續6年獲台灣私立大學綜合大學第一名；連續3年榮獲世界大學排名中心（CWUR）排名，台灣私立綜合大學第一名。
(中時)
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