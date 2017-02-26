不敵球王馬龍 莊智淵卡達桌賽無緣爭冠

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男子單打世界排名第9的台灣桌球一哥莊智淵今天在卡達公開賽4強賽強碰世界球王馬龍，兩人過去交手莊智淵居劣勢，這次再戰，莊智淵再以0比4落敗，無緣前進男單冠軍戰。

國際桌球總會（ITTF）舉辦，總獎金22萬美元（約新台幣666萬元）的2017國際桌總世界巡迴賽卡達公開賽（2017 ITTF World Tour Qatar Open）是今年第一個國際桌總世巡賽白金級賽事（ITTF World Tour Platinum events）。

莊智淵凌晨對上中國大陸籍馬龍，兩人過去14次交手，莊智淵只拿過2勝，對戰上居劣勢。

4強賽中，莊智淵以8比11、8比11、6比11、4比11，遭馬龍連下4局橫掃。1060226

(中央社)