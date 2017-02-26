北台灣連續降雨 下半日濕冷轉陰冷

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氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」表示，今天北台灣水氣仍多、又常降雨，整天氣溫起伏很小、日夜都冷，中台灣則是早晚較冷；下半日起，天氣濕冷轉陰冷。

吳德榮表示，今天北台灣降雨最明顯，中部及東部降雨減少，南部山區及東南部零星降雨機率更低。今天下半日起到明天水氣逐漸減少，北台灣整天連續降雨狀況有機會逐漸改變為間歇性局部雨，天氣由濕冷轉陰冷。

氣溫方面，今天清晨平地最低溫淡水攝氏11.4度、新竹11.8度，比昨晨略降。據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天、明天台北市最低溫約都在12、13度、中部以北空曠地區在11、12度。

28日冷空氣緩慢減弱，氣溫小幅回升，但北台灣仍感陰涼微冷，北部、東半部有局部短暫雨。3月1日水氣減少，天氣好轉、氣溫回升，晚上「極地大陸冷氣團」前緣抵達，氣溫又將開始下降，成為乾冷型態。1060226

(中央社)