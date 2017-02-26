NBA》公牛「1號」穿不得？他們選了都挨轟
即使羅斯(Derrick Rose)已經轉投紐約懷抱，不過他在公牛球迷心中，似乎依然是難以取代的「背號1號」代名詞，如果不小心誤穿這個背號，可是會被球迷狠狠修理的！美媒報導，甫從雷霆轉隊到公牛的莫洛(Anthony Morrow)，就不小心誤踩線，最後不僅得換背號，還要透過推特跟球迷公開道歉。
莫洛是在台灣時間24日，透過交易改披風城戰袍，但由於原本於雷霆穿的「2號」，已經屬於後衛傑利恩葛蘭特(Jerian Grant)，他只得換個背號，但他甚麼背號不選，竟選了羅斯過去的「1號」，隨即引起羅斯的擁護者們撻伐，發現情勢不妙的他，馬上發文致歉，並表示會改選其他背號。
《theScore》沃德(Chris Walder)報導，對誤選背號，莫洛澄清他不清楚羅斯在公牛的地位，才做出這個選擇。沃德透露，其實早在莫洛前，本季轉戰公牛的卡特威廉斯(Michael Carter-Williams)加盟公牛時，就曾因打算穿回拿新人王時的「1號」，遭到球迷撻伐，最後也是改穿「7號」。
連同羅斯在內，共有7人曾穿過公牛的「1號」，不過羅斯穿上這背號前，僅有現效力快艇的賈瑪克勞佛(Jamal Crawford)成績較佳，其他人都不能算是頂尖球星，「1號」尚不具有不可取代的價值。在羅斯之後才選這背號，也只能怪莫洛跟卡特威廉斯自己倒楣了。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。