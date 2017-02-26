NBA》公牛「1號」穿不得？他們選了都挨轟

莫洛(右)從雷霆轉戰公牛，選1號而遭球迷撻伐。(美聯社資料照)

莫洛急忙推文跟球迷致歉。(截自莫洛個人推特)

即使羅斯(Derrick Rose)已經轉投紐約懷抱，不過他在公牛球迷心中，似乎依然是難以取代的「背號1號」代名詞，如果不小心誤穿這個背號，可是會被球迷狠狠修理的！美媒報導，甫從雷霆轉隊到公牛的莫洛(Anthony Morrow)，就不小心誤踩線，最後不僅得換背號，還要透過推特跟球迷公開道歉。

莫洛是在台灣時間24日，透過交易改披風城戰袍，但由於原本於雷霆穿的「2號」，已經屬於後衛傑利恩葛蘭特(Jerian Grant)，他只得換個背號，但他甚麼背號不選，竟選了羅斯過去的「1號」，隨即引起羅斯的擁護者們撻伐，發現情勢不妙的他，馬上發文致歉，並表示會改選其他背號。

《theScore》沃德(Chris Walder)報導，對誤選背號，莫洛澄清他不清楚羅斯在公牛的地位，才做出這個選擇。沃德透露，其實早在莫洛前，本季轉戰公牛的卡特威廉斯(Michael Carter-Williams)加盟公牛時，就曾因打算穿回拿新人王時的「1號」，遭到球迷撻伐，最後也是改穿「7號」。

連同羅斯在內，共有7人曾穿過公牛的「1號」，不過羅斯穿上這背號前，僅有現效力快艇的賈瑪克勞佛(Jamal Crawford)成績較佳，其他人都不能算是頂尖球星，「1號」尚不具有不可取代的價值。在羅斯之後才選這背號，也只能怪莫洛跟卡特威廉斯自己倒楣了。

(中時電子報)