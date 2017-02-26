萬能科大萬大獅禮品巧奪心思吸引大博會觀眾目光！（陳世宗攝）

台中2017大學博覽會近200個攤位，為吸引青年學子及家長蜂擁前往參觀，各校都準備有貼心的小禮物！萬能科大校長莊暢親手設計的萬大獅logo，造型可愛溫馨，一系列招生禮品都見萬大獅的可愛笑臉。無論是面紙包裝、L型文件夾、迴紋針、集線器及證件套都可以看到巧奪心思的地方。

企管系助理教授黃文聰說，例如集線器的鈕扣以萬大獅為標誌，兩面一扣就成為整理耳機線與手機線的好幫手。再例如證件套實用美觀，可當悠遊卡套、密封防潮材質柔軟防壓，十分好用。

萬能科大校長莊暢表示，「萬大獅」是萬能科大的吉祥物，代表雄偉高貴、聰明睿智、願意主動承擔責任、領導群雄，並有「萬能大器」的精神，去年萬大獅主燈在2016台灣燈會出盡風頭。萬能科大學位於桃園航空城內，萬能科大接軌桃園的雙引擎計畫—「亞洲･矽谷計畫」和「桃園航空城計畫」。

最近萬能科大附近的機場捷運開始通車，配合亞洲矽谷計畫正式啟動，附近工商鼎盛，專業科技人才供不應求，航空城的觀光餐旅、物流創意設計、航空光機電等相關產業急需相關經營管理之人才。

萬能科大除設有航空暨工程學院、觀光餐旅暨管理學院、設計學院外，還有航空光機電系、航空運輸服務管理系、商業設計系、商品設計系等17個系所；這次校方配合台中大博會活動，全力現場積極向參觀民眾介紹，發送禮品巧奪心思，吸引大博會觀眾目光。

萬能科技大學以「國立收費•國立品質•實習就業•全國第一」為辦學特色， 105學年度日間部入學之新生，全部「國立收費(保證一年，最高四年)」。為吸引菁英學生，另祭出菁英獎助學金計畫，凡統測加權分數500分以上，以甄選入學、聯合登記分發或經由繁星計畫入學者，可獲得40萬元獎助學金。

(中時)