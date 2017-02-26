李兆立任時力發言人 家人笑稱破壞畫面
剛接任時代力量發言人的李兆立表示，從政治幕僚轉戰幕前，還沒思考選舉的事；當家人得知其他發言人還有吳崢時，竟開玩笑說，「站在人家旁邊，會不會破壞畫面？」
時力21日舉行中央黨部喬遷茶會，公布發言人李兆立、吳崢及林穎孟。
李兆立曾在台灣智庫任研究專員，從事轉型正義、憲法改革與公民投票主題，之後曾到前民主進步黨籍立法委員蔡同榮辦公室任職，也曾在電子媒體負責行銷企劃。
李兆立表示，本來想留在媒體工作，但因三一八學生運動，「畫面太強了，那時候一群學生衝進立法院」，覺得自己也可做些什麼。
他說，在台灣智庫時，就認識時力執行黨主席黃國昌，黃國昌也知道他待過媒體、政治圈，有時也會問他的意見；黃國昌就任立委時，他也跟著到時力報到。
李兆立表示，擔任發言人，家人都支持，還先問他其他發言人還有誰？當時聽說是吳崢，家人只笑說，「站在人家旁邊，會不會破壞畫面？」要他先努力瘦身。
他說，對時力來說，過去較單純，大部分的事在國會，明年就絕不會只有國會的事。作為小黨，沒站穩西元2018年選舉，不會去思考2020。1060226
(中央社)
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