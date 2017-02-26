阮經天新歡身分曝光 擁35萬粉絲長榮空姐

阮經天近日被拍到身邊有新歡。(圖／本報系資料照）

阮經天近日被拍到身邊有新歡。(圖／本報系資料照）

阮經天新歡被起底是長榮空姐。(圖／翻攝自IG)

藝人阮經天和許瑋甯分手2年，近日傳出他身邊有個外型亮眼新歡，他還貼心送對方回家，現有網友發現，這名正妹疑似是長榮空服員「FaFa」，IG有35萬人追蹤，名氣頗高。

阮經天被拍到將外套給這名「臉紅妹」穿，還開跑車送對方回家，據《蘋果日報》報導，有眼尖網友發現，她其實是長榮空姐「FaFa」，而她的IG照片裡，有她和阮經天吃飯時穿得同一件毛衣，加上她似乎發現被認出，將Instagram帳號整個刪掉，推測是同一人。

而她在緋聞傳出前，IG就有35萬人追蹤，和網紅等級差不多，人氣相當高，但阮經天經紀人否認心戀情，稱他目前單身，而再詢問「臉紅妹」是否就是「FaFa」，經紀人已讀未回。

(中時電子報)