被酸大媽後...劉嘉玲公布素顏反擊！喊愛自己

劉嘉玲主動公布素顏。（圖／取材自劉嘉玲微博）

劉嘉玲曬素顏，大秀好膚質。（圖／取材自劉嘉玲微博）

港星劉嘉玲縱橫演藝圈多年，一舉一動都備受矚目，日前劉嘉玲被媒體直擊素顏逛街，脂粉未施樣貌還被酸是「大媽」，近日劉嘉玲則主動在微博曬出素顏照，無懼酸民，大秀Q彈膚質，霸氣舉動大獲好評。

劉嘉玲也感慨談會獨處，喊話要愛自己「學會獨處很重要。一個真正懂得愛的人，其實第一個應該是愛自己，徹底了解自己以後，你那個愛比較健全，當你跟另外一個人相處的時候，你不是依賴，也不是霸占，是做自己。週末愉快」。

其實劉嘉玲素顏多次引發熱議，私下的她常素顏出遊、逛街，被媒體拍到「真面目」也不止一次，此外，熱愛爬山的劉嘉玲也多次公開素顏，保養有方的她，皮膚白裡透紅、氣色紅潤，素顏依舊抵擋不住女神氣勢。

(中時電子報)