鍾佳濱：打入穆斯林市場 從馬來西亞開始

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日前參訪馬來西亞的民主進步黨籍立法委員鍾佳濱表示，馬來西亞環境與他國不同，不適合台商投資勞力密集加工業，但可發展「清真認證」。

鍾佳濱日前以「新南向國會交流促進會」執行長身分前往參訪，主要在馬來西亞政黨馬來西亞華人公會安排下，與民進黨籍立委李昆澤、交通部觀光局等前往馬來西亞華人聚集的文冬等地參訪。

鍾佳濱表示，馬來西亞有3000多萬人口、土地約台灣10倍大，卻因勞力不足，大量使用約600萬名外籍勞工，外勞人數是台灣10倍，台商要到馬來西亞從事勞力密集產業不吃香。

此外，他說，馬來西亞當地通路業已由當地華人主導，台商未必有機會介入市場。

不過，鍾佳濱表示，馬來西亞地大，很多農業基礎設施，包括水路、電力輸配線路等不夠，有關農業精密機械化與技術等都不足，台商可帶農業周邊相關機械與技術等到馬來西亞，可是項商機。

此外，他說，台灣民眾大多不熟悉清真認證，常成為與穆斯林國家貿易上的壁壘，未來台灣如果能進入穆斯林市場，相信能將貿易障礙變成全新貿易渠道。

鍾佳濱表示，台商可透過在馬來西亞通過「清真認證」，未來產品就可銷往所有穆斯林的國家。

他說，以醫療藥品來說，有些會用到豬成分，穆斯林強調不能有豬，如果藥品檢驗、認證能獲得清真認證，對台商開拓穆斯林市場將有很大的幫助，會是龐大商機，其他在食衣住行各方面，台商都可考慮到馬來西亞申請清真認證。1060226

(中央社)