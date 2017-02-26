陸版小虎隊 TFBOYS擄獲兩岸少女心

－大陸通俗文化專題之七小虎隊當年曾風靡無數大陸歌迷。如今大陸經紀公司引進日韓藝人「練習生」培訓養成制度，再挾著粉絲經濟威力，把TFBOYS打造成勇於追夢的高顏值少男偶像團隊。這支「陸版小虎隊」也飄洋過海，紅到台灣，擄獲不少台灣少女心。

1980年代，台灣偶像團體小虎隊風靡港台，在大陸也受深受歡迎。2010年，小虎隊吳奇隆、陳志朋和蘇有朋三人在大陸央視春節聯歡晚會裡合體演唱，讓許多大陸歌迷回憶起當年青春美好追星夢，也讓收視率飆高。

有「中國小虎隊」之稱的大陸少男偶像團體－TFBOYS，自2013年出道以來，被稱為中國最年輕的偶像團體， 如今不僅在大陸走紅，在台灣也擁有不少鐵粉。

TFBOYS有多紅？新浪娛樂報導，易烊千璽之前出現在深圳機場引起騷動，上百名粉絲翹課來見偶像一面，其中有一名女粉絲拿著加油海報，滿臉淚痕，一面跑一面嚎啕大哭。

台灣的粉絲也同樣的瘋狂，2015年他們旋風來台宣傳，吸引大批粉絲追星，為了一睹偶像風采，顧不得手邊的包包、手機，將它們丟一旁，一擁而上，足見偶像的驚人魅力。

2017年，TFBOYS隊長王俊凱參加熱門的北京電影學院表演系初試，被大批粉絲包圍，還因為考場所在大樓所有出口都被粉絲圍堵，最後只好跳窗離場。

TFBOYS是The Fighting Boys的縮寫，意喻「加油向上」，主要由王俊凱、王源、易烊千璽3成員組成。1999年出生的主唱王俊凱來自重慶、2000年出生的王源籍貫陝西、2000年出生的易烊千璽來自湖南。

他們剛出道時，平均年齡只有十來歲，經紀公司會挑選他們的翻唱作品，發布到網路上累積人氣。

此外，TFBOYS經紀公司一方面嚴格訓練他們、一方面將TFBOYS訓練動態影片在網路曝光，展現出「平凡生活中的浪漫傳奇」，散發著稚齡青春、正面陽光的形象，讓觀眾產生共鳴，也在過程中養成鐵粉。

2013年，王俊凱和王源翻唱的「洋蔥」、「一個像夏天一個像秋天」等歌曲受到極大關注，台灣流行音樂天團「五月天」、歌手范瑋琪等原唱歌手都在微博上轉發支持，最高達到3000萬的點閱次數。

中國文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳分析，TFBOYS的成功除了3名成員具有高顏值、能歌擅舞的「偶像特質」外，也與經紀公司的細心打造不無關係。

他表示，首先，經紀公司引進日韓的練習生制度，再將嚴格的訓練過程PO上網，訓練過程變成了一個個的故事，也營造出一個個的話題。

其次，這種「故事行銷」引起粉絲與網友的大量分享、轉載及討論，形成「口碑行銷」。第三，網路輿論的話題而引發傳統媒體關注，進而報導。第四，最年輕的14歲偶像團體勇敢逐夢的話題具備正能量。

中國中央電視台（大陸央視）少兒頻道曾播出TFBOYS紀錄片，揭開王俊凱、王源、易烊千璽等3人培訓及成長的面紗，道出他們嚴苛的訓練生活，及不為外人道的辛苦。

他們3人必須接受「魔鬼訓練」，除了要學樂器、唱歌、跳舞，還要兼顧學校的功課，訓練的高強度是常人難以想像的。除此之外，正處於變聲期的TFBOYS，在聲調的調整及歌曲詮釋上也費一番功夫調整。

一名在深圳就讀大學的女粉絲就說，自己很希望變成像TFBOYS這樣的人，不僅可以勇敢追逐愛唱歌的夢想，而且在學校的功課也很好。

在台灣，不少台灣國中生、小學生透過網路影片觀賞TFBOYS的訓練過程，漸漸受到他們陽光、正面、勇敢追夢等特質的吸引，進而成為粉絲。

中國大陸最年輕的偶像團體以清新自然、正面陽光的形象，吸引著大批粉絲願意陪著他們一同成長，也喚起粉絲們內心深處的夢想。他們因此擄獲不少台灣少女心。1060226

(中央社)