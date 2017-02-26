顧選區也顧國政 離島立委壓力大

金門縣選出的中國國民黨籍立法委員楊鎮浯說，離島受限交通，過去較傾向顧好選區，現在資訊如此發達，選民們也開始重視立委在國會表現，要花更多心力在國政上，壓力實在不小。（楊鎮浯辦公室提供）中央社記者劉冠廷傳真 106年2月26日

金門縣選出的中國國民黨籍立法委員楊鎮浯說，離島受限交通，過去較傾向顧好選區，現在資訊如此發達，選民們也開始重視立委在國會表現，要花更多心力在國政上，壓力實在不小。

他說，金門與台灣主要是靠飛機來往，但班次限制，時常壓縮他的行程安排。

楊鎮浯表示，如果剛好在選區晚上有活動，中午後就須搭機趕回金門，「再晚就沒飛機回去了」；如果明天立法院要開會，他前一天晚上就要先到台北，「不然明天一早的飛機一定趕不上」。

「這是交通本身所帶來的制約」，他說，過去大家會選擇顧好選區，選區是根本，如果沒顧好，會很現實反映在下次選舉，但他作為國會新人，明顯感到結構在變，「中央的表現現在也很重要」。

楊鎮浯表示，過去選區較偏遠的立委，只要顧好選區，鄉親就會認為表現得不錯，但現在各式各樣傳播管道多，加上立法院越來越透明，對大家來說壓力變大，現在即便連金門這麼傳統的地方，也有越來越多中間選民，除希望立委在地方服務，也很看重國會表現。

「這樣的改變讓我們壓力變大」，他說，也很幸運當立法院越來越透明，立委表現更須有所本，要更用功，不像他任立委前，常聽到很多立委問政不那麼理性。國會透明後，明顯感到立委們都很重視問政品質，不理性、不禮貌的事物相對減少許多。1060226

(中央社)