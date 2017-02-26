無師自通製琴師 手藝精巧獲肯定

台南後壁的製琴師林宗範，因為選材、用料堅持傳統、手藝精巧，不少人會透過網路訂購。但大家或許不知道，他今年才27歲，只因熱愛傳統音樂，國中時就無師自通，做出第一把琴。

從大馬路轉進鄉間小道，一間看起來普通的舊式平房建物，就是林宗範的住家兼工作室。工作室外面堆了一些像是廢棄物的木材，記者好奇地多看了幾眼，他馬上說，這些可都是寶貝啊。像是早年製作牛車的木頭，硬度與韌度都很夠，回收整理後做成月琴、三弦琴等傳統樂器，再適合不過了。

林宗範小時候就在木工方面展現天分，才小學三、四年級，已能做出桌、椅等多種能應用在日常生活上的物品；同時，他也很愛歌仔戲、野台戲等傳統音樂。在想學又沒錢學、也沒錢買樂器的情況下，心裡就有了「自己做把琴來學音樂」的這種想法。

林宗範說，國中時跑到鹽水牛墟等比較熱鬧的地方，去問一些老人家在彈的月琴、三弦琴是用什麼材料做的；後來剛好住在附近的一名遠親知道他有興趣，就拿了自己在用的一把琴借他，就這麼依樣畫葫蘆，做出了人生的第一把琴。

國三時的林宗範，就常在放假時拿著自製的琴，騎著腳踏車到白河的老人會，跟著長輩們一起彈琴、拉琴。從一開始彈不出聲音、進步到「彈不準」，在幾乎是無師自通的情況下，慢慢到可以演奏出一首完整的曲子。到了高中時，已經成為老人會的固定班底，前輩們要出團到廟會等熱鬧的場合表演時，他就跟著去。

林宗範表示，國中畢業前，學校的一名音樂老師可能覺得他學琴、製琴的事很有趣，向他買了兩把，成為他人生中賣出的第一把琴。當時老師還跟他說，「你的琴以後可能會漲價，先買兩把起來收藏」。

他說，其實製琴手藝是到了高中時才比較成熟，對選材、工法更講究，加上琴藝也進步了，抓到如何讓琴用起來更順手的訣竅。

「真正的高手都在民間」，林宗範說，其實老一輩的人只要會彈琴、拉琴，就多多少少懂得如何製琴。只不過要做出好琴，需下苦心琢磨許多細節。機器雖然也做得出來，但他堅持用手工打造，每一把都經過他的手滑動過無數次，再細細調整到拿得順手。

林宗範表示，市場上許多標榜用進口木材製的樂器，價格被炒作得很嚴重。其實台灣就有很好的木頭，像相思樹、台灣櫸木等都很好用。

拿出國中時做的第一把琴，上面的弦已經拆掉，也有點歲月的痕跡。

「第一把琴總是個紀念」，林宗範說，傳統戲曲的魅力在於不像西洋古典樂般一成不變，樂師表演時的臨場反應才是關鍵，有把用得順手的琴很重要。近年好像願意用心學、投入這個產業的人越來越少，但他相信這股力量會一直在民間傳承下去。1060226

(中央社)