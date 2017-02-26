NBA》誰說服D威加盟騎士？答案是…

憑藉過去曾跟戴隆威廉斯同隊打球的交情，柯佛當起說客沒有問題。(美聯社資料照)

先前遭小牛釋出的戴隆威廉斯，26日傳出確定加盟騎士，到底是誰說服了他？答案是曾在2007-10年球季跟他當過爵士隊友的騎士替補射手柯佛，跟D威私交不錯的柯佛說：「其實也沒什麼遊說，他只是想要一個爭冠機會！」

「我告訴D威，騎士是支非常棒的球隊，休息室內的氣氛相當好，我知道他內心一直在擔心這些，」柯佛說，「會跟他的關係這麼好，主因是1名射手總是想跟他的控衛建立良好關係，他真的是個不錯的傢伙。」

威廉斯本季替小牛打了40場，平均可拿13.1分、6.9助攻，他將跟厄文組成前後期的全明星後衛組合，也讓騎士後場戰力更加無憂，相信「小皇帝」詹姆斯很滿意這次球團的補強動作，更能全心全意準備衛冕大業。

本季才從老鷹轉到騎士的柯佛說：「我想D威相當適合騎士，他能持球，也能無球進攻，還是1名好的射手，他是1名聰明的球員，這真的在所有方面都很適合。」

(中時電子報)