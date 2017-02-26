北京2016常住人口 增加2.4萬人
新京報報導，截至2016年底，北京市常住人口達到2172.9萬人，年增2.4萬人，成長0.1%；人口成長的數量較2015年底少16.5萬人，成長速度減少0.8個百分點。
報導說，北京市近5年來常住人口成長數量及成長速度均呈現不斷下降。從2012年50.7萬的人口成長數量降到2016年的2.4萬，成長速度也從5年前的2.5%降到2016年的0.1%。
數據顯示，2016年底北京市常住人口2172.9萬人，比2015年底增加2.4萬人，成長0.1%；北京市人口成長數量比2015年底減少16.5萬人，成長速度減少0.8個百分點。
其中，常住外來人口807.5萬人，占常住人口的37.2%；戶籍人口1362.9萬人，比2015年底增加17.7萬人。
在常住人口中，城鎮人口1879.6萬人，占常住人口的86.5%。常住人口出生率千分之9.32，死亡率千分之5.20，自然成長率千分之4.12。常住人口密度為每平方公里1324人，比2015年底增加1人。1060226
(中央社)
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