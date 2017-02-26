青峰休團亮歌喉 微博彈唱小精靈
樂團蘇打綠1月起休團3年讓樂迷不捨，而主唱青峰最近則在微博上傳出遊照，與好久不見的歌迷「打招呼」；此外，他今天凌晨更上傳以鋼琴彈唱的歌曲「小精靈」以慰勞歌迷相思之苦。
青峰自20日開始陸續上傳多張出遊照，每天都引來數萬人按讚留言。面對歌迷熱情回應，青峰23日留言表示「你們尊的素（真的是）嚇死寶寶惹，要唱什麼你們提提意見，讓哥想一想」，開放讓歌迷點歌。
然而，要讓金曲天團主唱在休假期間「開金嗓」也不是容易的事。經過3天歌迷熱烈回應與點歌後，青峰今天凌晨在微博留言表示在旅遊的過程中，很盡力的找到鋼琴，「這幾天大家辛苦了，慰勞一下大家」，並上傳彈唱歌曲「小精靈」。
此外，青峰更俏皮地對歌迷留言「我歌都錄了，你們這下該衝個十萬了吧！」1060226
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。