青峰休團亮歌喉 微博彈唱小精靈

樂團蘇打綠1月起休團3年讓樂迷不捨，而主唱青峰最近則在微博上傳出遊照，與好久不見的歌迷「打招呼」；此外，他今天凌晨更上傳以鋼琴彈唱的歌曲「小精靈」以慰勞歌迷相思之苦。

青峰自20日開始陸續上傳多張出遊照，每天都引來數萬人按讚留言。面對歌迷熱情回應，青峰23日留言表示「你們尊的素（真的是）嚇死寶寶惹，要唱什麼你們提提意見，讓哥想一想」，開放讓歌迷點歌。

然而，要讓金曲天團主唱在休假期間「開金嗓」也不是容易的事。經過3天歌迷熱烈回應與點歌後，青峰今天凌晨在微博留言表示在旅遊的過程中，很盡力的找到鋼琴，「這幾天大家辛苦了，慰勞一下大家」，並上傳彈唱歌曲「小精靈」。

此外，青峰更俏皮地對歌迷留言「我歌都錄了，你們這下該衝個十萬了吧！」1060226

(中央社)