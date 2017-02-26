不留戀流行歌 韓寶儀改唱百孝經

曾在西元1980年代末以輕快甜美嗓音紅遍大街小巷的歌手韓寶儀，20多年前婚後淡出歌壇，現在還唱起百孝經，心存感恩，笑稱「差點忘了唱歌是多麼快樂的事」。中央社記者劉世怡攝 106年2月26日

曾在西元1980年代末以輕快甜美嗓音紅遍大街小巷的歌手韓寶儀，20多年前婚後淡出歌壇，現在還唱起百孝經，心存感恩，笑稱「差點忘了唱歌是多麼快樂的事」。中央社記者劉世怡攝 106年2月26日

曾在西元1980年代末以輕快甜美嗓音紅遍大街小巷的歌手韓寶儀，20多年前婚後淡出歌壇，現在還唱起百孝經，心存感恩，笑稱「差點忘了唱歌是多麼快樂的事」。

她說，5年前身心都病得很重，丈夫帶她去道場上課，讓她心靈有抒發的地方，身體才慢慢好轉。

「吃安眠藥吃了27年」，韓寶儀表示，她當時不知是憂鬱症，一直覺得生活越來越黑暗，安眠藥量一直增加，加上甲狀腺亢進很嚴重易暈眩，讓她坐也不是，躺也不是，也無法與人交談，甚至連丈夫及女兒也不愛了，還有跳樓及燒炭等輕生念頭，好在丈夫在陽台拉了她一把，緊急送醫才撿回一命。

「我的個性很孤癖，害怕與人接觸，所以一開始不願意到道場上課」，她說，但上課上了2年，有堂課她感到心燈一亮，開始喜歡上課。

因緣際會，當時要錄製百孝經專輯，但她當下看到樂譜，本能是拒絕，卻開不了口，她想想「沒有孤廦的修道人，這樣是不合格的，修道人就是要廣結善緣」，於是把唱百孝經當成是使命。

百孝經共84章，初估會製作100首歌，目前韓寶儀已錄唱25首，每5首歌作成1張專輯CD，她笑說，「現在已經唱到欲罷不能，很感恩，如果不找我來唱，我真的差點忘了唱歌是多麼快樂的事」。

韓寶儀說，唱歌是從小興趣，當年幫朋友到西餐廳代唱，新加坡的唱片公司剛好到台灣找歌手，就在西餐廳發現她，展開星途。

韓寶儀說，她不懂當時唱的大部分是商業歌，卻張張唱片大賣，但她覺得大紅大紫遲早會曇花一現，她當時也等時間及熱潮過去，回歸平淡生活。

她印象最深刻的是當年中國大陸生活剛轉型，開始有家電，唱片行不但貼她的海報，賣電唱機時一定會推銷她的唱片。

和丈夫如何相遇？韓寶儀笑說，是在歌友會上，「他是我的粉絲，他開始寫信給我，我就被他的字給吸引了，因為他寫字很漂亮」，信中內容不是情書，而是分享生活點滴，就這樣打動她的心，後來兩人結婚，她就拿結婚當擋箭牌，不唱了，回歸平凡又平淡的生活。1060226

(中央社)