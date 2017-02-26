臉書發文嘲諷非洲裔 俄州警遭開除

美國俄勒岡州一名員警曾在臉書針對「黑人的命也是命」抗議活動新聞報導，寫了一句：「所以這將是用來打靶練習的一天嗎？」，遭民眾向警局抗議，目前這名員警已被開除了。

俄勒岡州西林恩（West Linn）員警紐柏利（Tom Newberry），去年7月間在個人臉書分享有關「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）抗議活動新聞報導時，發文當中寫了一句：「所以這將是用來打靶練習的一天嗎？」

而在分享這篇新聞的前一天，紐柏利也曾在臉書分享另一則有關「黑人的命也是命」抗議的報導，同時寫下他的個人感想：「當遇到這種暴徒份子的時候，要記得，你的車子有三個踏板，直接把最右邊的踏板踩到底就對了。」

紐柏利連續兩天針對非洲裔的發文，被網友截圖存檔向西林恩警局抗議之後，讓他從暑期開始受到停職處分，並接受內部調查。

俄州當地媒體報導，經過長達數個月的停職之後，紐柏利已於上週遭到開除。1060226

(中央社)