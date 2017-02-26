狄爾萊海灘網賽 盧彥勳無緣爭冠

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台灣網球一哥盧彥勳和搭檔今天凌晨在狄爾萊海灘公開賽（Delray Beach Open）雙打賽事，遭對手以直落二盤數擊落，無緣晉級冠軍賽。

世界職業網球協會（ATP）總獎金53萬4625美元（約新台幣1619萬元）的狄爾萊海灘公開賽（Delray Beach Open）當地時間17日起在美國佛羅里達州進行10天賽事。

盧彥勳與印度老將斐斯（Leander Paes）搭檔，在雙打賽事4強戰以2比6、1比6不敵菲律賓選手休伊（Treat Huey）和白俄羅斯老將墨尼（Max Mirnyi）的組合。1060226

(中央社)