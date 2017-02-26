獨立精神獎 光下的藍色男孩大放異彩

「月光下的藍色男孩」（Moonlight）今天在獨立精神獎（Spirit Awards）大放異彩，於奧斯卡金像獎頒獎典禮前夕拿下多項大獎。

這部由巴瑞賈金斯（Barry Jenkins）執導的電影拿下最佳影片獎、最佳導演獎、最佳劇本獎、最佳攝影獎和最佳剪輯獎。

巴瑞賈金斯上台領取最佳導演獎座時說，「這個獎項競爭很激烈，入圍的導演都十分出色。」巴瑞賈金斯的對手包括「2016美國甜心」（American Honey）的安德莉阿諾德（Andrea Arnold）、「第一夫人的秘密」（Jackie）的帕布羅拉瑞恩（Pablo Larrain）、「愛侶」（Loving）的傑夫尼柯爾斯（Jeff Nichols），以及「屬於她們的片刻」（Certain People）的凱莉瑞哈特（Kelly Reichardt）。

最佳男主角獎頒給凱西艾佛列克（Casey Affleck）。他在「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）精湛演技已讓他拿下大大小小多個獎座的肯定。

他與今晚很多得獎人一樣，在得獎感言中揶揄或蔑視美國總統川普，「這個執政團隊的種種政策令人厭惡，這些將維持不了多久，他們違背美國精神。」

最佳女主角獎得主則是主演「她的危險遊戲」（Elle）的法國老牌影星伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）。她明天將與「樂來越愛你」（La La Land）的艾瑪史東（Emma Stone）角逐奧斯卡影后。艾瑪史東是明天奧斯卡最佳女主角獎得獎大熱門。（譯者：中央社蔡佳敏）1060226

(中央社)