國民黨主席選舉6強爭霸 首輪過半不易

我要評比

中國國民黨主席選舉6強爭霸，爭取連任者、資深老將各有優勢，是國民黨主席直選以來參選人數最多、競爭最激烈的一次；一般預料首輪過半不容易，恐要進入第二輪投票。

根據規劃，國民黨主席選舉3月31日公告，4月5日到6日辦理選舉領表，即日起連署到4月15日，4月17到18日參選人登記，4月18日到20日審查連署人資格，4月21日黨主席候選人資格審查與號次抽籤，5月20日投票。

國民黨主席洪秀柱宣布競選連任，國民黨副主席郝龍斌、前副總統吳敦義、台北農產運銷股份有限公司總經理韓國瑜、前國民黨副主席詹啟賢與前國民黨籍立法委員潘維剛等人都宣布參選，但仍須跨過具黨權黨員3％以上連署門檻，才能成為候選人。

以去年黨主席補選為例，扣除重複連署，有效連署至少要超過9600份才能成為候選人；洪秀柱當時送交查核數為8萬875份，合格數為3萬8407份。

6人各有優勢，洪秀柱接任黨主席後，兩岸政策與領導方式、路線屢遭非議，選務公正與否也遭放大鏡檢視，一般認為洪秀柱在深藍、黃復興基本盤較占優勢。

郝龍斌有軍系背景，之前推動核災地區食品公民投票，全國走透透，蓄積能量；表態參選後，主動出擊，宣布不選西元2020年總統，全力抬轎，並誓言2018年選舉拿下台北市與新北市，也猛攻人頭黨員問題，要求黨中央積極作為。

吳敦義黨政資歷完整，人脈與動員能量強，但日前受殺警案主嫌萬少丞入黨案波及，近日集中火力，將砲火對準洪秀柱，要求黨機器負責人要做到公平、公正、公開。

韓國瑜曾任立委，自稱是「真正的黃復興」，因憂心台灣未來，不願再看見政黨惡鬥，決定參選，甚至表態願代表國民黨到台南市、高雄市艱困選舉區參選。

詹啟賢從醫界到政界，具社會聲望；這次參選率先承諾帶領國民黨選2020年總統，卻因三一九槍擊案屢遭黨內質疑，為證明清白，喊出如有不法或對不起國民黨，願退黨、退選。

最晚宣布參選的潘維剛是黃復興成員，一般認為，潘維剛的參選將瓜分洪秀柱黃復興票源，可能有利吳敦義選情，但潘維剛認為這些都是陰謀論。

國民黨章規定，黨主席選舉，候選人以得投票數過半數票數者當選，否則得票第一名與第二名就重行投票，票數高者當選。這次參選者眾，分散得票情況下，一般預料可能進入第二輪投票。1060226

(中央社)