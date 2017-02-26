大學博覽會首移師台中 官員參觀予肯定

台中市政府副秘書長郭坤明（右一）及都發局長王俊傑（左一）昨日特前往參觀大博會，對主辦單位的用心都肯定有加。（陳世宗攝）

首度移師台中舉辦的「2017大學博覽會」昨日登場，近200個攤位，吸引中部9縣市高中職生及學生家長蜂擁前往參觀！台中市政府副秘書長郭坤明、都發局長王俊傑及前台中市副市長、現任慈濟學校財團法人教育志業執行長蔡炳坤等，特帶子女及家人到場參觀，肯定主辦單位用心嘉惠莘莘學子。

2017大學博覽會將從24日起一連3天，在台中市「中時國際會展中心」盛大舉行，展覽期間共有超過50所大專院校及相關機構、200個攤位參展，為學子搭建一個選擇學校、科系的重要平台，幫助他們夢想啟航！

2017大學博覽會，現場匯聚國內各大學及特色系所，共規畫四大區域：「國內大專院校」、「台大校際合作」、「台中市政府」、「推廣教育機構」，以多元豐富的展區及活動，讓台中市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市等9縣市學生，在尋找理想 的校院科系時，有明確方向。

台中市政府副秘書長郭坤明、都發局長王俊傑等市府官員，特專程陪就學中的子女前來參觀，做為升學選擇的參考。郭坤明說，中部舉辦大學博覽會為中部的考生服務，不用再長途跋涉專程到台北及高雄參加大博會，對中部的學子及家長都非常便利。

慈濟學校財團法人教育志業執行長蔡炳坤，曾擔任台中市副市長、台中一中校長等職，他說現在舉辦大學博覽會對考生最適合，在尚未選擇未來就讀的學校前，可透過大博會對各校系有進一步的了解，就能選擇心目中的理想學校與科系，朝自己的理想選擇就讀及邁向未來的成功之路。

(中時)