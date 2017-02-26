WBC》中華隊移訓日本熱身賽 先發九人出爐

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中華隊今在日本神戶迎戰日本社會人球隊日本新藥，先發9人名單出爐。(棒協提供)

經典賽中華隊，今舉行移訓日本首場熱身賽，將對上日本社會人球隊日本新藥，先發名單已經出爐，將由旅日投手郭俊麟先發，預計主投2至3局，最晚報到的宋家豪也預計此役會登板中繼。

先發九棒則分別是，左外野手胡金龍、游擊手陳鏞基、三壘手蔣智賢、二壘手林智勝、指定打擊林益全、右外野手高國輝、一壘手許基宏、捕手林琨笙、中外野手林哲瑄。

(中時電子報)