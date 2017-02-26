嘉義市二二八紀念碑 基座埋有聖經

我要評比

嘉義市有全台首座的二二八紀念碑，但許多人不知道這座紀念碑的基座下，埋有一本聖經，最近紀念碑將遷移，這本聖經也即將重見天日。

位於嘉義市八掌溪畔的二二八紀念碑，緊鄰嘉義八景之一的「彌陀晨鐘」，不僅是嘉義市主要景點之一，更是全台最早打破禁忌、唯一在1990年以前興建完成的二二八紀念碑。

這座位於彌陀路底的紀念碑，自去年彌陀路拓寬後，市府決定將紀念碑遷移至二二八紀念公園內，預計今年3月開工，市府為此特地為紀念碑投保運輸保險，以確保遷移過程平順。

嘉義市擁有全台首座二二八紀念碑，不僅因嘉義市在二二八事件中受難人數眾多，建碑過程更是困難險阻，紀念碑的設計者詹三原，更因此遭入獄，成為白色恐怖的最後受難者。

其實，嘉義市二二八紀念碑原本規劃興建在火車站前廣場，因為嘉義火車站前廣場在二二八事件中被用來當做「刑場」，嘉義市知名畫家陳澄波及市參議員潘木枝、盧炳欽、柯麟等人就是在此遭槍決。

1989年初，民進黨嘉義市黨部與當年試圖打破「吳鳳神話」的阿里山鄒族原住民聯合，將原本矗立於嘉義火車站前的吳鳳銅像拉下，擬議在原址改建二二八紀念碑。

建碑計畫確定後，抗爭群眾依畫家詹三原設計的二二八和平鴿紀念碑模型，先以木板搭建成和平鴿的碑型，上面書寫「二二八」字樣，並安置在舊有的吳鳳銅像基座上。

但是，這些被國民黨執政當局視為「黨外人士」的大動作，卻觸動了敏感神經，當時利用國際獅子會的名義，在吳鳳銅像基座上豎立一口和平鐘，企圖阻撓「黨外人士」建碑。

當時的嘉義市長張博雅為了安撫民眾情緒，決定在彌陀禪寺旁的八掌溪「義渡碑」興建二二八紀念碑，許多民眾為此自發性捐款，且以象徵二二八的新台幣228元、1280元、2280元居多。

這座未動用公帑、完全由民眾自發捐款興建的紀念碑，在建碑過程中，遭人多次惡意破壞，因此迫使設計者與監造小組，不得不派人到工地24小時站崗，部分建材甚至被迫搬到西門教會暫時存放。

更有甚者，相關人士遭到執政當局恐嚇及警方監聽，設計者詹三原更為此而被逮捕下獄，服刑1年6月。

西門教會牧師為了化解對立、促進族群融和、平反冤屈、安慰受難家屬，於紀念碑奠基之初，在基座埋有一本聖經，也寓意讓受難者英靈安息。

如今，這本見證二二八建碑精神、期待台灣人民早日走出歷史陰影、促進永久和平的聖經，也將因紀念碑的遷移而重見天日。1060226

(中央社)