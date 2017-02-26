律師投書指打手司法官 法務部司法院怒

律師張靜昨天投書媒體說，「如今揣摩民進黨上意的法官、檢察官也陸續產生，不論為那個政黨服務，都是打手司法官」，引發法務部及司法院今天清晨及昨天深夜發新聞稿強烈抗議。

法務部表示，強烈抗議這些莫須有指控，張靜如有事證，本應向檢調廉政機關舉發，卻以個人臆測方式，擅以數據化指述，誤導社會大眾，損傷司法官同仁，無助司法改革，甚至嚴重傷害司法。

法務部說，律師倫理規範規定「律師不得惡意詆譭司法人員或司法機關；對於司法人員貪污有據者，應予舉發」。張靜稱檢察官有收錢、為政黨服務的指述，如果有具體事證，不循正當程序，竟為特定目的，假藉司法改革利用媒體放話方式詆毀檢察官，已嚴重傷害檢察體系，打擊司法形象，無助改革共識凝具。

司法院表示，對這種不實指控，嚴正聲明，文章所提法官收賄或貪污等語，如果有實例或實據，請依法檢舉，司法院必將嚴辦，絕不寬貸。

司法院說，如果有如張靜所言，法官揣摩上意或執政黨意，有違審判獨立要求者，也請舉出事證，以昭公信，否則如果只為推動陪審制，不惜以詆毀法官清廉、能力與審判獨立為手段，混淆視聽，司法院絕難苟同。1060226

(中央社)