嫩模自曝被家暴 曬百萬假胸遭打爆慘照

王瑞兒自曝被家暴，「胸變形幾乎爆炸」。(圖／翻攝自王瑞兒微博）

曾有「大陸第一網紅」之稱的嫩模王瑞兒，近日在微博自曝被男友家暴，她曬出被打慘照，不僅右眼紅腫瘀血，連胸部都被打變形幾乎爆炸，讓她怒喊「我們結束了，請你滾蛋」。

王瑞兒自曝當初和男友交往是為了錢，但是三年來遭受無止盡的虐待和毆打，最後還把她的胸打到變形幾乎爆炸，「就算你丟錢過來，說手術費你負責，但是，請你滾蛋吧！我承認愛過，但現在我必須跟你分手，是的，我們結束了，從此遠離我的生活！」

只見她曬出的照片中，可看出她右眼和嘴角都紅腫瘀血，膝蓋更是傷痕累累，據悉，她的假胸價值高達百萬，這次自曝被打爆，引起網友熱議，有人認為她根本做戲，都被打了還貼假睫毛，笑她只是炒作而已，「這就是網紅」。

(中時電子報)