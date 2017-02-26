陸貴州傳小學食物中毒 20名學生送醫

中國大陸貴州省鳳岡縣何壩第四小學多名學生日前傳出疑似食物中毒，20名學生送醫，其中1人於昨天下午出院，目前仍有19人在醫院接受治療。

中新社引述中共貴州省鳳岡縣委宣傳部表示，這所小學在24日發生學生疑似食物中毒事件。截至25日，共有20人入院治療，其中1人於25日下午出院，19人仍在醫院觀察治療。目前，住院的學生生命跡象平穩。

報導指出，鳳岡縣九年制義務教育學校餐廳食材由大陸陽光勤邦科技有限公司負責配送。事件發生後，當地官方對這家公司配送的所有食材進行排查；並對所有「疑似變質豬肉」進行查封並送檢

此外，鳳岡縣教育局已通知當地各學校停止接受陽光勤邦科技有限公司配送的一切食材食品；已接受的所有食材食品封存，任何學校和個人不得擅自加工、使用已接收的所有食材食品。1060226

(中央社)