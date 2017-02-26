高屏空氣品質差 對敏感族群不健康

我要評比

根據環保署空氣品質監測網資料，台灣今天空品情況以高屏地區較須注意，其中美濃、前鎮、楠梓、仁武、橋頭、復興、小港等地空品均達橘色提醒，也就是對敏感族群不健康。

環保署指出，當空氣品質達到橘色提醒時，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人，可能需增加使用吸入劑的頻率。

高屏地區之外，今天台灣其他地區的空品則為普通至良好，其中北部、竹苗、宜蘭、花東均為綠色的「良好」。外島方面，馬祖與金門目前同樣是黃色的（普通），澎湖則是「良好」，指標污染物為細懸浮微粒。

至於28日、3月1日，環保署預報雲嘉南及高屏地區為橘色提醒，對敏感族群不健康；其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。1060226

(中央社)