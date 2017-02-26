冷氣團來襲！警政署長到景安派出所關心基層
冷氣團來襲，警政署長陳國恩今（26日）上午9時許，冒著寒風大雨前往中和分局景安派出所慰勉第一線堅守崗位的基層員警，對於同仁認真維護社會治安、整理交通順暢、提供各項為民服務給予鼓勵肯定。
中和警分局日前破獲毒品轟趴案，陳國恩特別來慰勉，頒贈「好警茶」公仔與紅包鼓勵同仁，並坐下來與基層員警話家常，勉勵同仁做一個有為的好警察，讓民眾有感。
陳國恩期勉，「身在公門、好修行」，盡心盡力做好警察本分，積極回應民眾需求，做一個民眾尊敬的好警察。
(中時)
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