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合歡山短暫飄雪 上午氣溫升高解除交管

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合歡山短暫飄雪　氣溫升高解除交通管制
合歡山清晨短暫飄雪，並間斷下冰霰。（仁愛警分局提供）
合歡山短暫飄雪 氣溫升高解除交通管制
合歡山清晨短暫飄雪，並間斷下冰霰，警方視情況實施交通管制。（仁愛警分局提供)
合歡山短暫飄雪　氣溫升高解除交通管制
合歡山清晨短暫飄雪，警方視雪量實施交通管制。（仁愛警分局提供)

合歡山今日清晨5時左右下雪，但飄雪時間不長，吸引許多聞風而來的遊客，造成武嶺停車場極度壅塞，目前仍持續有下冰霰情況。

台14甲線公路31K（武嶺）至33K（合歡山遊客中心）管制路段結冰已融化，今日9時20分起，道路恢復正常通行，車輛不須加掛雪鍊。

仁愛警分局呼籲，山區氣溫極低，務必做好保暖工作，警方會視情況實施交通管制，並要求車輛必須加掛鐵鍊才能通行。

(中時)

關鍵字：交通管制合歡山武嶺下雪
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