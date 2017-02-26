綠營要「去蔣化」 蔡正元：過激行動將自取滅亡
民進黨政府以「轉型正義」為名，推動中正紀念堂「去蔣化」引發熱議，對此，國民黨中央政策會執行長蔡正元今天在臉書上表示，民進黨玩弄「去蔣化」，過激行動將自取滅亡。
文化部長鄭麗君昨表示，將從法制面推動中正紀念堂轉型，將先停播〈蔣公紀念歌〉、威權統治者意象鮮明商品下架，並將中正藝廊、介石廳、瑞元廳等場所更名，引起熱議。
蔡正元表示，蔣介石及其建立的軍隊犧牲生命，保住台灣不受共產黨統治，是今天台灣所有民主法治的基礎，在國共長期對抗的年代，其領導統治的方式縱有不盡周延之處，但衡量台灣所面對的生存考驗，蔣介石仍然功勞遠大於過失，蔡正元認為，任何「批蔣」失此分寸都是刻意扭曲且別有意圖。
蔡正元說，民進黨和綠營借「去蔣化」迷惑年輕ㄧ代，自以為推動台獨就可以順遂，但這樣正事不做的玩弄「去蔣化」，只會使台灣無可戰之軍、無可用之將，人民的眼睛是雪亮的，綠營過激行動將自取滅亡。
蔡正元也呼籲民眾，仔細觀察民進黨的瘋狂舉措，合力用選票送民進黨和綠營最後一程。
(中時電子報)
文章來源：蔡正元臉書
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