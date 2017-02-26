休傑克曼將抵台 羅根攝影展封存金鋼狼
男星休傑克曼、派屈克史都華預計今天抵台，宣傳「金鋼狼」系列最終章「羅根」，也是兩人最後一次聯手演出金鋼狼、X教授，片商也舉辦「羅根」攝影展，讓金鋼狼永存影迷心中。
最後一次飾演「金鋼狼」的休傑克曼（Hugh Jackman）及飾演「X教授」的派屈克史都華（Patrick Stewart）將訪台3天宣傳「羅根（Logan）」，粉絲期待在休傑克曼「封爪」前，目睹經典金鋼狼和X教授最後風采。
金鋼狼身為超級英雄電影先驅「X戰警」電影系列中高人氣角色，這個角色自西元2000年首登大銀幕後，就由休傑克曼詮釋至今，17年的演出讓他與「金鋼狼」角色形象密不可分。
這次在「金鋼狼」系列最終章「羅根」，是休傑克曼和派屈克史都華最後一次聯手演出兩大經典角色。
福斯影片和台灣賓士也合辦「羅根」電影攝影特展，即日起到3月17日在「#MercedesBenzPopUpTaipei 品牌概念館」舉辦，讓金鋼狼形象永存影迷心中。
電影攝影特展分為「美墨邊界」、「孤獨 頹喪 現實」、「一觸即發」、「傳奇 傳承」等電影相關主題。
「羅根」將於28日在台上映。1060226
(中央社)
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