連假拚治安 高市警執行閉鎖式臨檢

我要評比

高雄市警方於二二八連續假期拚治安，今天凌晨針對夜店和酒店、電子遊戲場等，大規模執行閉鎖式臨檢，苓雅警分局查獲違反毒品危害防制條例案4件4人、竊盜案2件2人。

高雄市警察局苓雅分局表示，有鑑於近日夜店、酒店等發生多起暴力案件，為淨化社會治安、強化值勤能量，內政部警政署通令發出擴大臨檢掃蕩動員令。

高雄市由苓雅警分局執行「閉鎖式擴大臨檢暨全國同步查緝毒品勤務」，集結保安警察大隊、婦幼警察隊、刑事警察大隊的優勢警力，強化擴大臨檢掃蕩力度，針對苓雅區精華商業路段中山路、中華路等區域劃設區塊，執行高強度的閉鎖式臨檢。

在執行臨檢勤務時，由員警徹底清查相關人員身分，宣示警方打擊不法決心，展現執法強度，並在接下來的連續假期持續強化維護治安勤務。1060226

(中央社)