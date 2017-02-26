法鼓山社大免學費 養生拼布水電DIY

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法鼓山今天表示，北投社區大學春季班即日起招生，將開設多種樂齡課程，如健康養生、手作拼布趣與家庭水電DIY等，邀民眾學生活技藝、自我成長，且免收學費。

位於雲來寺的北投校區周遭環境清幽，本季社會大學春季班將開設39門課程，提供北投民眾終身學習機會，課程涵蓋生活藝能、生命關懷、人文休閒，如太極拳與養生、壓克力彩繪插畫、手作拼布趣、健康講座、家庭水電DIY與手機拍好照等，豐富多元課程能幫民眾滋養身心。

法鼓山社大免收學費，學員上課只要負擔材料和講義費即可，報名採取集點學習，每儲值點數1點，就可報名1堂課，55歲以上樂齡民眾免儲值點數即可報名課程；非樂齡新生，可免點數報名1門課程，第2門課起需持點數選課。

法鼓山表示，民眾可透過義工服務、在班上當幹部、全勤學習、儲值課程、活動參與與機關參訪等方式，爭取儲值選讀課程學習點數，持有點數越多，可選讀越多門課，希望藉此推廣建立公益服務觀念，有興趣者可上法鼓山社大網站（http://www.ddcep.org.tw/）查詢。1060226

(中央社)