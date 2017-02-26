阿里山花季3月中展開 賞櫻應及早規劃

我要評比

阿里山的春天燦爛無比，尤其櫻花盛開之際，更是美不勝收，但是因為櫻花相當嬌弱，容易被風雨打落，因此遊客應把握賞櫻最佳時機。

阿里山是台灣賞櫻勝地，雪白的櫻花在阿里山小火車的陪襯下，令遊客猶如置身北國，非常夢幻，因此每到櫻花怒放之際，總吸引數十萬人次上山賞花。

阿里山花季的主角，是雪白的日本櫻花「吉野櫻」，據說是日據時代從日本吉野縣移植而來，最早的移植紀錄為西元1903年，但當時僅零星栽植。

一直到1918年，阿里山才有吉野櫻大規模移植紀錄，當年由日本引進900多株吉野櫻，栽植在現今的阿里山沼平火車站一帶。

1920年這900多株吉野櫻同時綻放，成為阿里山的第一個櫻花季。此後，嘉義工商會、新高阿里山國立公園協會等單位也陸續引進種植，使得阿里山上的櫻花數量遽增。

目前在阿里山森林遊樂區，大約有吉野櫻及千島櫻1900多株，八重櫻1000多株，台灣山櫻花1700多株，每年3月中旬百花爭艷，向來被視為賞櫻最佳時機。

不過，吉野櫻花開得最美的時候，時間並不常，加上櫻花非常嬌弱，有時一陣風雨，就可能造成落英繽紛，因此遊客賞花，不僅要算準時間，還要看老天的臉色。

一般而言，阿里山花季在3月中旬展開，尤其阿里山工作站前有一株「櫻王」，更是每年最早開花，相當奇特；但是此時遊樂區內大多數櫻花仍含苞待放。

吉野櫻最佳的賞花時節是整株滿開，至於什麼時候會滿開，會因當年的氣溫而決定。一般而言，當花苞綻放至6、7成，大約再過5至7天就會滿開。

阿里山的吉野櫻，與日本、華盛頓特區的櫻花同出一脈，繼吉野櫻怒放之後，緊接著有八重櫻、牡丹櫻、千島櫻、百葉櫻等櫻花登場。

除了櫻花之外，阿里山區的森氏杜鵑、石楠、木蓮、毛地黃、紫藤等花卉也緊接著登場，將阿里山的春天點綴得美不勝收，也是阿里山的賞花高潮。

阿里山賞櫻有兩條主要路線：第1條從阿里山賓館經梅園、阿里山派出，一直到祝山登山口，全長約600公尺，步道兩旁有許多近百年樹齡的吉野櫻。

第2條賞櫻路線從沼平火車站經沼平公園、姊妹潭、受鎮宮、慈雲寺、高山博物館、樹靈塔、香林國中、三代木、象鼻木到阿里山賓館，全長約2.6公里。

由於山區住宿空間有限，因此有意上山賞櫻的旅客應及早規劃，除了預訂食宿及賞花路線外，也應在上山賞櫻前一天保有充足的睡眠、養足精神，且盡量搭乘大眾交通工具上下山。

此外，遊客也千萬不要因平地氣溫升高而大意，因為阿里山的春天氣溫仍低，尤其入夜後氣溫經常降到攝氏10度以下，遊客一定要準備禦寒衣物。1060226

(中央社)