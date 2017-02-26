巴菲特年度股東信 支持企業回購股票

億萬富翁巴菲特（Warren Buffett）今天抨擊美國企業為提高盈餘和股價常使些伎倆，但捍衛常為人批評的「股票回購」手法。

路透社報導，巴菲特今天在年度股東信中表示：「回購這個議題炒得沸沸揚揚，某些人幾乎說這是非美國，將這種作法說成企業將生產所需資金挪作他用的不當行為。」

「根本不是那樣。美國企業和投資人今天資金滿檔，希望審慎配置，我不認為近年來有任何迷人的計畫，是因欠缺資本而胎死腹中的。」

包括貝萊德（BlackRock Inc）執行長芬克（LarryFink）在內的批評者認為，企業為提高盈餘使用回購自家股票的作法，有點用得太過火了。1060226

(中央社)