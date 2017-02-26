連假遇大雨 國道北中南都塞

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二二八連假第2天，據交通部台灣區國道高速公路局路況資訊系統，今天上午10時30分北、中、南都有路段塞車，其中國1湖口服務區到新竹時速不到20公里。

二二八連假第2天，大雨澆不息民眾出遊意願，截至上午10時30分，國1南下楊梅到新竹系統、彰化系統到員林、國3土城到龍潭、快官到烏日、橫向國10仁武到燕巢都亮紅燈，時速低於40公里。

其中國1湖口到竹北、國3大溪到龍潭塞車情況更嚴重，已經達紫色等級，時速不足20公里，車陣宛如停車場，至於國5大致順暢，時速可維持在70至80公里。

高公局表示，受降雨影響，用路人在開車時應隨時注意路況，避免發生事故，也可改搭大眾運輸工具，避免塞車。1060226

(中央社)