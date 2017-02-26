騎士摔進3公尺深溝 抽血酒測超標

警消將栽進3公尺深排水溝的王男救起。（曹明正翻攝）

34歲王姓男子26日凌晨4時許騎車經過高雄巿鼓山區千光路時，疑自撞路邊水泥護墩，一頭栽進3公尺深的排水溝，警消據報將人救起，抽血換算呼氣酒測值達0.9毫克，研判是酒駕肇事，因王男傷及頭部並有氣胸，警方將等他開刀後釐清原因。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有害健康！

(中時)