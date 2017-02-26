白沙屯媽祖起駕進香 隨行信徒創新高
苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖一年一度徒步往返北港朝天宮進香，今天凌晨起駕出發，逾萬名信徒不畏濕冷，穿著雨衣跟隨媽祖鑾轎，展開12天長征之旅。
今年白沙屯媽祖南下雲林北港朝天宮進香行程，今天凌晨零時登轎、2時30分起駕出發，吉時一到，鞭炮聲及「進喔、進喔」呼喊聲四起，轎頂披著一層粉紅色紗巾裝飾的媽祖鑾轎在香客簇擁下，衝出廟門並「三進三退」，逾萬名信徒香客情緒高昂，跟隨著獨特「粉紅超跑」一起踏上進香之旅。
儘管天氣又濕又冷，白沙屯地區自前一晚便持續湧入大批信徒，越接近起駕時間，拱天宮內外愈是擠得水洩不通，寒風冷雨澆不熄香燈腳的熱情；拱天宮管委會表示，今年報名人數逾2萬5000人再創新高，起駕出發日又適逢228連續假期，隨行人車只會更多。
起駕出發前，有大轎班成員在廟前廣場架起醒目紅布條，在眾多香客及媽祖婆見證下公開向交往多年的女友求婚，現場響起一片「嫁給他」，終於獲得女主角甜蜜回應「我願意」，為進香活動增添喜氣與話題。
白沙屯媽祖徒步進香已具200年以上歷史，全程約400公里，最為特殊的是進香日程與路程皆依媽祖鑾轎指引，完全無法事先預估，每年行進路線飄忽不定，成為具有特色的宗教文化盛事，民國97年苗栗縣政府登錄為縣內無形文化資產，99年獲文化部指定為「國家重要民俗」。
拱天宮為方便信徒得知媽祖所在位置，備有兩套GPS系統提供即時位置，民眾可以智慧型手機下載「白沙屯媽祖」APP，或輸入網址http://www.baishatun.org.tw/gps.html進入2017白沙屯媽祖GPS衛星定位網頁版。1060226
(中央社)
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