新竹市抽驗米麵豆製品 全數合格
新竹市衛生局於早餐店、包子饅頭專賣店、餐飲店、豆漿豆腐製售場所，抽驗米麵濕製品、豆製品等，結果均符規定，為民眾食的安全把關。
新竹市衛生局表示，為維護市民食的安全，衛生局於2月份在轄內早餐店、包子饅頭專賣店、餐飲店、豆漿豆腐製售場所抽驗饅頭、水餃、包子、油麵、拉麵、豆漿、豆腐、豆干等計40件。檢驗項目為防腐劑、漂白劑、二甲基黃、二乙基黃，檢驗結果均與規定相符，抽驗名單公布於新竹市衛生局網站http://dep.hcchb.gov.tw/。
衛生局說，二甲基黃、二乙基黃是不合法的染劑，不法商家為使製作的食品色澤黃色光亮而不法添加，如酸菜、醃黃蘿蔔、油麵、咖哩、黃豆加工品都有可能遭不法添加包括二甲基黃在內的人工色素；其中又以豆干最為常見，食用易使體質較為敏感者引起過敏反應，長期食用不僅傷肝，還可能致癌。
衛生局指出，依據食品安全衛生管理法，食品或食品添加物添加未經中央主管機關許可之添加物，不得製造、販賣、公開陳列，違者依法處新台幣6萬至2億元罰緩，另可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。
衛生局表示，製造業者，製作食品應選用合法的食品添加物，並依食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，正確使用勿過量，建議消費者購買食品時，避免選擇色彩鮮艷或是有奇異色澤的食品，豆製品勿選擇外觀太黃的豆干或太白的豆腐，儘量選購標示完整的包裝食品，以確保食品的品質安全。1060226
(中央社)
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