中市多項交通政策 獲市民支持肯定

我要評比

台中市政府持續推動多項大型交通建設及改善措施，為了解市民看法，台中市政府研究發展考核委員會委託民意查調公司民調，市民多數支持及肯定中市府推動的交通政策。

台中捷運綠線將於民國107年全線試營運，進入捷運時代，而捷運藍線也通過交通部審查，這2條將架構起大台中最主要的軌道運輸，再加上大台中山手線，將讓台中擁有四通八達的軌道運輸設施。

研考會表示，近7成6市民認為捷運藍線有助改善台中交通，8成1民眾支持市府推動大台中山手線。

近7成8受訪者支持捷運綠線延伸到彰化市及北屯大坑地區，而對未來免費公車優惠政策調整方向，近5成4民眾支持捷運通車後，將原本10公里免費公車優惠改為捷運轉乘補助。

至於原先台中市快捷巴士（BRT）修正為優化公車系統，4成8市民認為台灣大道交通有改善，近1成6認為退步；整體來說，近5成9市民肯定中市府當初推動優化公車改善決策，其中以搭公車的市民肯定比率最高，達7成6。

研考會說，民調委託循證民調有限公司21日到23日以電話訪問方式執行，對象為居住在台中市且滿16歲民眾，採分層比例隨機抽樣，共完成1284份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.73個百分點。1060226

(中央社)