中市多項交通政策 獲市民支持肯定
台中市政府持續推動多項大型交通建設及改善措施，為了解市民看法，台中市政府研究發展考核委員會委託民意查調公司民調，市民多數支持及肯定中市府推動的交通政策。
台中捷運綠線將於民國107年全線試營運，進入捷運時代，而捷運藍線也通過交通部審查，這2條將架構起大台中最主要的軌道運輸，再加上大台中山手線，將讓台中擁有四通八達的軌道運輸設施。
研考會表示，近7成6市民認為捷運藍線有助改善台中交通，8成1民眾支持市府推動大台中山手線。
近7成8受訪者支持捷運綠線延伸到彰化市及北屯大坑地區，而對未來免費公車優惠政策調整方向，近5成4民眾支持捷運通車後，將原本10公里免費公車優惠改為捷運轉乘補助。
至於原先台中市快捷巴士（BRT）修正為優化公車系統，4成8市民認為台灣大道交通有改善，近1成6認為退步；整體來說，近5成9市民肯定中市府當初推動優化公車改善決策，其中以搭公車的市民肯定比率最高，達7成6。
研考會說，民調委託循證民調有限公司21日到23日以電話訪問方式執行，對象為居住在台中市且滿16歲民眾，採分層比例隨機抽樣，共完成1284份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.73個百分點。1060226
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。