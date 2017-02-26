紀錄片入圍奧斯卡 白盔救人要緊不去典禮

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敘利亞搜救團隊「白盔」以搜救人員故事為題影片入圍奧斯卡金像獎最佳紀錄短片，但白盔領導人表示，由於敘國政府加強轟炸行動，搜救人員本週末將不會出席奧斯卡頒獎典禮。

白盔（White Helmets）領導人沙雷（Raed Saleh）告訴法新社：「由於敘國政府對大馬士革省（Damascus）、德拉省（Daraa）、荷姆斯省（Homs）加強攻擊，考量我們的工作量，我無法出席。」

他說：「我們有許多事情必須在現場進行，例如管理救援行動與提供緊急救援車輛。」

「白盔」（The White Helmets）入圍奧斯卡最佳紀錄短片，而沙雷與白盔成員哈蒂柏（Khaled Khatib）原訂明天出席美國好萊塢的頒獎典禮。

拍攝大部分鏡頭、人在土耳其伊斯坦堡的哈蒂柏也證實，他不會出席典禮。

他今天在推特以英文表示：「我不會前往參加奧斯卡頒獎典禮，因為工作繁重，我們的首要之務是幫助人民。」

英國廣播公司（BBC）報導，「白盔」是長度40分鐘的線上串流影音業者Netflix紀錄片，述說著志工冒死搶救平民的故事。（譯者：中央社周莉芳）1060226

(中央社)