行政院：保防法不可能恢復人二室
行政院今天針對媒體社論表示，法務部仍在擬定保防工作法草案，但行政院不可能有恢復「人二室」的想法，媒體報導不實。
媒體社論指出，保防工作法，法界和政界反彈最烈，批評由法務部調查局派出保防員進駐各單位，儼然昔日「人二」復活。
「人二室」是「人事室第二辦公室」簡稱。威權時代「人二室」隸屬調查局人事查核系統，調查機關考核公務人員個人思想，影響人事正規升遷。
行政院發布新聞稿，行政院發言人徐國勇表示，媒體內容不符事實，令人感到遺憾。
徐國勇說，法務部仍在擬定草案，至今尚未報行政院院會核定，行政院不可能有恢復人二室想法。
徐國勇表示，人二室保防做法是威權時代產物，現在民主進步黨執政，更不可能恢復人二室。
徐國勇表示，正值轉型正義且又是二二八紀念日時刻，媒體不實報導令人感到遺憾，籲勿捕風捉影，以訛傳訛。1060226
(中央社)
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