推新南向 立委提案增東南亞僑務委員
有鑑於政府推動新南向政策，民進黨立委羅致政認為，僑務外交是新南向外交重要的一環，因此提案修法，增加僑務委員人數20人，用來增加東南亞地區的僑務委員。
羅致政提案修正僑務委員會組織法第4條，提案中指出，行政院於民國105年9月5日正式提出「新南向政策推動計畫」，將秉持「長期深耕、多元開展、雙向互惠」核心理念，整合各部會、地方政府，以及民間企業與團體的資源與力量，從「經貿合作」、「人才交流」、「資源共享」與「區域鏈結」4大面向著手，期望與東協、南亞及紐澳等國家，創造互利共贏的新合作模式，建立「經濟共同體意識」。
提案中指出，東南亞地區僑務委員只占總比率17.6%，有鑑於政府推動新南向政策，而僑務外交是新南向外交重要一環，增加東南亞國家僑務委員人數，可協助政府落實新南向政策，因此提出修法。
羅致政提案將僑務委員人數從現行的180人調整至200人，這樣既保留原先僑務委員，也能增加東南亞地區的僑務委員人數。 全案日前在立法院院會完成一讀，並交付委員會審查。1060226
(中央社)
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