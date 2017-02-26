移民署行動列車 3月起台南山區駐點
移民署南區事務大隊台南市第二服務站今年起開辦行動列車，到新營、學甲戶政事務所提供服務。3月起再新增玉井區公所駐點，讓山區民眾也能就近利用服務站資源。
台南市第二服務站主任陳泗村表示，今年開辦的行動列車結合新營及學甲戶政事務所，提供申請案收件及法令諮詢服務。
他說，除與新移民家庭服務中心及當地NGO團體共同到宅關懷，將學校、監理站、區公所等都納入新住民網絡，無論是機車考照、學歷認證或親子活動都能提供合宜的訊息。另外，巡迴辦理居停留法規及多元文化宣導活動，盼減少資訊落差，保障民眾權益。
陳泗村指出，合併升格前的台南縣轄區幅員遼闊，偏遠地區新住民常因資源取得不易、或害怕求助等問題讓生活陷入困頓。將服務線拉到玉井區後，附近的左鎮、楠西、南化等行政區都能受惠，使新住民服務網更便捷。1060226
(中央社)
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