提前至大坪頂掃墓 可領免費小盆栽

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因應民眾提前掃墓祭祀，新竹市民政處近日陸續完成各公墓除草作業。民政處表示，民眾提早到大坪頂納骨塔祭祀，可避開人潮擁塞，還可免費領取小盆栽。

民政處表示，新竹市民國104年起推動清明公墓除草服務，民眾3、4月上山掃墓，看到先人墓旁雜草都已清除，深刻感受市府貼心，也大幅降低民眾焚燒雜草不慎引發火警的事件。

新竹市殯葬所指出，大坪頂永生園區收納近9萬個箱位的先人骨灰，清明節恐湧進數萬人潮，呼籲民眾提早在3月上山掃墓，避開人車擁擠。

殯葬所說，為鼓勵民眾掃墓祭祀，提供祭祀的好康，將於3月12、13及18、19日在大坪頂發送小植栽，包括鵝掌藤，長壽花，矮仙丹，福祿桐，六月雪，金露花等，每日發送300株，總計1200株，鼓勵民眾踴躍於這兩個周末提早前往大坪頂祭祀。1060226

(中央社)