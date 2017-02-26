趙薇深夜列「要記得那些人」發文暖哭
大陸女星趙薇當年《還珠格格》以活潑的「小燕子」紅遍大街小巷，演而優則導的趙薇，近年從演員走入幕後，演藝成績亮眼，而趙薇近日深夜在微博列下「要記得那些人」，感性發文讓工作室留言：「從不敢忘、從不會忘、從不想忘、從不忍忘」。
趙薇昨（25日）在微博列要記得的人，黑暗中默默抱緊你、逗你笑、陪你徹夜聊天、總是以你為重以及說想念你等等的人，趙薇同時也寫下：「是這些人構成了你生命中一點一滴的溫暖，是這些溫暖使你遠離陰霾，是這些溫暖使你成為善良的人」，省思文也讓工作室留言表示不會忘，讓趙薇調侃「你好多情」。
趙薇除了在微博分享生活大小事外，也曾在發文中有感而發，日前她就曬出大學畢業照，以「最熟悉的陌生人～薇」稱呼自己，向自己喊話「現在的你還好嗎？」近日再發自省文，字裡行間再度散發滿滿正能量。
(中時電子報)
關鍵字：趙薇
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。