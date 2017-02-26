趙薇深夜列「要記得那些人」發文暖哭

趙薇深夜列「要記得那些人」。（圖／本報系資料照片）

大陸女星趙薇當年《還珠格格》以活潑的「小燕子」紅遍大街小巷，演而優則導的趙薇，近年從演員走入幕後，演藝成績亮眼，而趙薇近日深夜在微博列下「要記得那些人」，感性發文讓工作室留言：「從不敢忘、從不會忘、從不想忘、從不忍忘」。

趙薇昨（25日）在微博列要記得的人，黑暗中默默抱緊你、逗你笑、陪你徹夜聊天、總是以你為重以及說想念你等等的人，趙薇同時也寫下：「是這些人構成了你生命中一點一滴的溫暖，是這些溫暖使你遠離陰霾，是這些溫暖使你成為善良的人」，省思文也讓工作室留言表示不會忘，讓趙薇調侃「你好多情」。

趙薇除了在微博分享生活大小事外，也曾在發文中有感而發，日前她就曬出大學畢業照，以「最熟悉的陌生人～薇」稱呼自己，向自己喊話「現在的你還好嗎？」近日再發自省文，字裡行間再度散發滿滿正能量。

(中時電子報)