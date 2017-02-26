法官協會向張靜下通牒 3日內告發收賄法官

司改國是會議再掀風坡！律師張靜日前投書指摘「今天法官或檢察官會收錢的大概在5％至10％之間」，引起法官協會強烈不滿。法官協會今發表聲明，要求張靜3日內向偵查機關告發所謂的收賄法官，「否則我們將強烈要求總統將您由分組委員名單剔除」，因為毫無證據的指控與抹黑，與司法追求公平、正義的本質完全背道而馳，對司法及台灣人民更是極大的侮辱。

法官協會表示，張靜以未經證實的法官收賄比例、仰承上意或政治風向等語，作為支持陪審之論證，本會不能接受，並強烈表達抗議。

聲明指出，人民參與審判為法官群體衷心期待，對於究竟何種人民審判制度才適合我國，歡迎各種思辨，但不能以不實侮蔑的謠言作論證。如確有害群之馬，請勇敢糾舉，我們會感謝。否則，無助後續討論。

法官協會表示，事實上，現今絕大多數法官們無不固守崗位，埋首於龐大案件量及工作壓力下，試著為每個案件找到公平正義。或許部分判決結果或說理未能令多數人滿意，難道就該被誣指為法官收賄、仰承上意或政治風向的結果？如此一來，對於每年數百萬透過法院捍衛自身權益的人民而言，他們拿到的勝訴判決該算什麼？那些在法庭上沉冤得雪的被告，又該如何解釋？或許您不在意，但民眾在意，兢兢業業的法官們更在意。

法官協會要求張靜3日內，依法向偵查機關告發您所經歷那5%到10%之受賄法官，絕對支持偵查嚴辦，「否則我們將強烈要求總統將您由分組委員名單剔除」，因為毫無證據的指控與抹黑，與司法追求公平、正義的本質完全背道而馳，對司法及台灣人民更是極大的侮辱。

(中時)